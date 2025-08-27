Milas’ta Kadın Ölü Bulundu. Olay Soruşturuluyor. Öldürülen Kadın Polisle Yaşıyordu

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Muğla’nın Milas ilçesinde 43 yaşındaki N.M. isimli bir kadın, evinde ölü bulundu. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Yatağan Bulvarı’ndaki Medusa Life Sitesi’nde gerçekleşti. Kadının iki çocuğu olduğu ve resmi olarak boşanmasına rağmen, birlikte yaşadığı polis kocası ile aynı dairede bulundukları belirtildi. Olayın akşam saatlerinde gerçekleştiği ve çevredeki sakinlerin tartışma ve silah sesi duyması üzerine 112 Acil çağrı merkezine durumu bildirdikleri öğrenildi.

KADININ ÖLÜMÜNÜN NEDENİ

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı. Yapılan incelemelerde, 43 yaşındaki kadının evin yatak odasında, kalbinden aldığı bir kurşun yarası nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. N.M.’nin ölümüyle ilgili olarak, Cumhuriyet Savcılığı hemen harekete geçerek şüpheli olarak gördüğü olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

POLİS KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Kadının boşanmış olduğu ancak yine de aynı evde yaşadığı kocasının polis olması sebebiyle, olayın tahkikat süreci jandarmaya devredildi. Bölgedeki savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.