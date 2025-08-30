Milas’ta Kamyon, Elektrik Direğini Yıktı

ELEKTRİK DİREĞİNİ YIKIP KAÇTI

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kömür kamyonu manevra sırasında büyük bir elektrik direğini devirdi ve kaçtı. Olayın ardından bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Güvenlik güçleri, kamyonu ve sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Facia sabah saatlerinde Hacı Apti Mahallesi Kışla Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 64 plakalı kömür kamyonu manevra yaparken cadde üzerindeki büyük elektrik direğini yıkarak hızla bölgeden uzaklaştı. Gürültünün duyulmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar durumu acil ihbar hattına bildirdi ve kamyonun plakasını güvenlik güçlerine teslim etti.

ÖNEMLİ BİR SIKINTI OLMADI

Olay sırasında elektrik tellerinin yola ve araçların üzerine savrulduğu görüldü. Neyse ki, yaralanan veya ölen kimsenin olmaması, olayın ardından önemli bir teselli kaynağı oldu.