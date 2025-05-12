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Milas’ta Kumar Oynayanlara Cezalar Uygulandı

KUMAR OYNAYANLARA CEZA UYGULANDI

Muğla’nın Milas ilçesinde bir kahvehaneye yapılan operasyonda kumar oynadığı belirlenen 6 kişi toplamda 55 bin 482 lira idari para cezası aldı. Alınan bilgiye göre, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığına dair ihbar aldıktan sonra harekete geçti.

BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İhbarın yapıldığı yere baskın düzenleyen ekipler yaptıkları denetimlerde, kahvehanenin içinde 1 adet poker masası bulunduğunu tespit etti. Masanın etrafında 6 kişi kart oyunu oynarken, masanın üzerinde casino pulu olarak adlandırılan pullar ve okey taşları görüldü. Ayrıca, oyun oynayanlardan birinin kapalı alanda puro içtiği saptandı.

Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye ayrı ayrı 9 bin 247’şer TL olmak üzere toplamda 55 bin 482 TL idari para cezası uygulanırken, puro içen şahsa da 1406 TL idari para cezası kesildi.

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