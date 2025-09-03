Milas’ta Organize Tarım Bölgesi İncelemesi Yapıldı

İSTİHDAM SAĞLAYACAK TARIM PROJESİ

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas ilçesinde 1.500 kişiyi istihdam etmeyi hedefleyen Milas Topraksız Örtü Altı Organize Tarım Bölgesi arazisinde incelemelerde bulundu. Bu ziyaretinde, Vali Akbıyık’a Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Konuk eşlik etti.

MODERN ALT YAPI İLE İSTİHDAM ARTTIRILIYOR

Milas Avşar Mahallesi’nde yer alan bu organik tarım bölgesinin, yüzde 75’i kadın olan 1.500 kişiye iş imkanı sunması bekleniyor. Vali Akbıyık, söz konusu projenin hayata geçmesi ile birlikte önemli bir istihdam yaratacağını belirtti. Projenin, bölgeyi sebze ve meyve tedarik merkezi haline getirme hedefi bulunduğu vurgulandı.

TEKNOLOJİ VE YENİLİK MERKEZİ OLACAK

Topraksız tarım teknolojisi ile modern bir altyapıya sahip olması planlanan Milas Topraksız Örtü Altı Organize Tarım Bölgesi, ayrıca Ar-Ge, inovasyon merkezi, eğitim merkezi ve fide, gübre, sera malzemeleri, ambalaj gibi tarım yan kollarını da barındıracak şekilde tasarlanıyor. Bu özellikleri ile tarımda yeni bir döneme kapı aralayacağı öngörülüyor.