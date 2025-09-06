Milas’ta Otomobil Şarampole Devrildi

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi ve ardından ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 48 ABM 05 plakalı aracı kullanan sürücünün ismi henüz belirlenemedi. Kaza, Kıyıkışlacık Mahallesi Üçyol mevkisinde gerçekleşti.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki 2 kişinin, Ali K. ile Ozan O. olduğu ve hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Cenazelerin, Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü bildirildi.