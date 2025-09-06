Haberler

Milas’ta Otomobil Şarampole Devrildi

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi ve ardından ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 48 ABM 05 plakalı aracı kullanan sürücünün ismi henüz belirlenemedi. Kaza, Kıyıkışlacık Mahallesi Üçyol mevkisinde gerçekleşti.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki 2 kişinin, Ali K. ile Ozan O. olduğu ve hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Cenazelerin, Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü bildirildi.

Menteşe’de Takla Atan Araçta Sürücü Öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olaydan sonra sağlık ekipleri, adamın yaşamını yitirdiğini doğruladı.
A Milli Takım, İspanya’ya Saygı Duyuyor

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Arda Güler, İspanya ile yapılacak maç öncesi saygı duyduklarını ancak kazanmak için mücadele edeceklerini ifade etti. Hedefleri Dünya Kupası'na katılmak.

