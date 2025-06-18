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Milas’ta Otomobil Ve Motosiklet Çarpıştı

TRAFAİK KAZASI VE YARALANMA DURUMU

Muğla’nın Milas ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki otomobil ile motosikletin henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpışması sonucunda, motosikletten savrulan sürücü yaralandı.

OLAYA MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

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