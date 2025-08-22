Milas’ta Silahlı Saldırı, Kadın Öldü

SİLAHLI SALDIRI HERYERDE ŞOK ETKİSİ YARATIYOR

Muğla’nın Milas ilçesinde sokağa yapılan silahlı saldırıda bir kadın hayatını kaybetti. İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Özgürlük Sokak’ta 43 yaşındaki Keziban Süne, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından hedef alındı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNE GİDİYOR

112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbar sonrası, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sonucunda Süne’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Süne’nin cenazesi, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, cinayetin şüphelisinin yakalanması yönünde kapsamlı bir çalışma başlattı. Saldırının arka planı hakkında bilgi edinmek için soruşturma sürüyor.