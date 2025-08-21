Milas’ta Su Alan Yelkenli Kurtarıldı

SU ALAN YELKENLİ TEKNEDEN KURTARILMA OLAYI

Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında su alan bir yelkenli teknede bulunan 12 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 20 Ağustos saat 18.19’da aldığı bilgiye göre, Ören açıklarında yelkenli teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği belirlendi.

KURTARMA OPERASYONU HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Hızla bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, yelkenli tekne içerisindeki 12 kişiyi kurtararak, güvenli bir şekilde Ören Gökova Marina’ya getirdi. Bu operasyon, hızlı ve etkili bir müdahale ile hayat kurtaran bir durum olarak değerlendiriliyor. Ekiplerin hızla yaptığı bu kurtarma faaliyeti, olası bir faciayı önledi.