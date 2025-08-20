Milas’ta Tekne Battı, 2 Çocuk Kayboldu

TEKNE BATTI, KAYIP ÇOCUKLAR İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Muğla’nın Milas ilçesinde, “Demirhan” isimli fiber teknenin batması sonucu 6 kişi kurtarıldı, kayıp olan 2 çocuk için ise arama kurtarma çalışmaları başladı. Tekne, Ören açıklarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı battı. Teknedeki 6 kişi, kendi çabalarıyla yüzerek kayalıklara ulaştı. Kayıp 2 çocuk için hem havadan hem de denizden arama çalışmaları yürütülüyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine verdiği bilgide, fiber teknenin Ören’den Akbük’e gidişi sırasında akşam saatlerine doğru, belirsiz bir nedenle battığını bildirdi. Akbıyık, teknede toplamda 8 kişinin yer aldığını belirtti. “Bunlardan 6’sı yüzerek kayalık alana ulaştı. Kayıp olan 2 çocuk için arama çalışması başlattık. Bölgedeki arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi ve 3 dalış personeli ile çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca 1 İHA ve AFAD ekipleri de görevdeler.” dedi.

Akbıyık, kayalıklara ulaşan 6 kişiden 2’sinin ekipler tarafından kurtarılarak güvenli bir alana taşındığını ifade etti. Geri kalan 4 kişi için de kurtarma çalışmasının devam ettiğini, kayıp 2 çocuğun bulunması için de yoğun çaba sarf ettiklerini aktardı.