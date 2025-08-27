Haberler

Milas’ta TIR, Motosiklet İçin Kırınca Yoldan Çıktı

TIR’IN DİREKSİYON KIRMA ANLARI KAMERADA

Milas ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir TIR, önünde aniden manevra yapan bir motosiklete çarpmamak için direksiyon kırdı. Olay, saat 08.30 sularında Milas-Yatağan kara yolunda bir hurda metal işletmesinin önünde gerçekleşti. TIR şoförü, motosikletin sürücüsünün aniden manevra yapması üzerine refleks olarak direksiyonu sola kırdı.

TIR YOL KENARINA ÇIKTI

Bu ani manevra ile TIR, yol kenarına çıkarak durdu. O esnada motosikletin sürücüsü, bu durumu umursamadan yoluna devam etti. O anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Olay, hem dikkat çekici hem de tehlikeli bir durumun örneği olarak kaydedildi.

Anadolu Yelken Ligi Başladı. Yelken Heyecanı Yükseliyor. Yarışmacılara Başarılar Diledik

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle Kırşehir'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nde başladı; gençler yelkenle tanışıyor.
Akkese Mahallesi’ndeki Camide Yangın

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Merkez Camisi'nde meydana gelen yangın, camiyi kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

