Milas’ta Trafik Kazası, Bir Yaralı

TRAFFİK KAZASI HAFİF YARALANMAYA NEDEN OLDU

Muğla’nın Milas ilçesinde, 23 Nisan Bulvarı’ndaki Adliye Kavşağı’nda bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile, aynı yönden gelen kapalı kasa minibüs duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir direğe çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durabildi.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE YAPILDI

Kazaya karışan araçların arasında kalan bir kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Olay yerine hemen sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yola dökülen yağ ve cam kırıkları nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.