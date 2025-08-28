Haberler

Milas’ta Yangın Hızla Söndürüldü

ZİRAİ ALANDA YANGIN ÇIKTI

Muğla’nın Milas ilçesinde zirai alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Güllük Mahallesi’ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın başladı.

MÜDAHALE EKİPLERİ ANINDA SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangın söndürme ve itfaiye ekiplerini hemen bölgeye yönlendirdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahaleler sayesinde alevler hızla söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Bu sayede yeniden alevlenme riski en aza indirilmiş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Yerlikaya, Asayişte Düşüşü Vurguladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosikletli asayiş olaylarına karşı kararlı mücadeleye devam ettiklerini, 2024'te olay sayısını 415’e düşürdüklerini açıkladı.
Haberler

Yıldırım, “Turu Geçen Biz Olacağız.”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos ile oynayacakları rövanş maçında takımın hazır olduğunu ve turu geçeceklerine güvendiklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.