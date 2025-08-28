Milas’ta Yangın Kontrol Altına Alındı

MİLAS’TA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen ziraat alanındaki yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği müdahalelerle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangın, saat 18.00 civarında Güllük Mahallesi’ndeki ziraat alanında patlak verdi. Alevleri ve dumanı fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

Ekipler Hızla Bölgeye Sevk Edildi

Yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve hava araçları yönlendirildi. Ekiplerin başlattığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemelere göre, yangında yaklaşık 2 hektar büyüklüğündeki bir alanın zarar gördüğü belirlendi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ederken, bölgede soğutma işlemleri sürüyor.