Milas’ta Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Milas ilçesinde, ziraat alanından başlayarak ormana yayılan yangın kontrol altına alındı. Güllük Mahallesi’ndeki ziraat alanında, nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı ve bu durum hızlı bir şekilde yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

İHBARE PAKETİ HIZLA GÖNDERİLDİ

Yangın ihbarının yapılmasıyla birlikte, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kara ve hava araçları bölgeye yönlendirildi. Yangın ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.