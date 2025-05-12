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Milas’ta Yaşlı Adam Tırla Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Milas’ta, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama tır çarptı ve bu olay sonucunda bir yaralı oluştu. Kaza, Muğla’nın Milas ilçesinde, 23 Nisan Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yaşlı adam yolun karşısına geçmeye çalışırken, tır sürücüsü onu fark edemedi ve 48 U 9442 plakalı tırın altında kaldı.

Tırın lastiğinin üzerinden geçtiği yaşlı adamın ayağında ezilme meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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