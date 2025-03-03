Miletvekili Nail Çiler Trafik Kazası Geçirdi

CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ KAZA YAPTI

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in yer aldığı otomobil, TEM Otoyolu’nda trafik kazası geçirdi. Milletvekili, kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlattı. TEM Otoyolu’nun Körfez geçişi Ankara yönünde meydana gelen kaza sonrasında, olay yerine ambulans ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVİNE DÖNDÜ

Kaza ile ilgili yapılan ihbar üzerine hemen kaza alanına ambulanslar ulaştı. Ancak, olay yerinden gelen bilgiler doğrultusunda herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenilince sağlık ekipleri geri dönmek zorunda kaldı. Neyse ki, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler kaza sonrasında yara almadan kurtulmayı başardı.