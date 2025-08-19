Mili Dayanışma, Kardeşlik Toplanıyor. Diyarbakır Anneleri Dinlenecek

MİLLİ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASI KOMİSYONU TOPLANIYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yeniden toplanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleşecek olan toplantı, saat 14.00’de başlayacak. Toplantı iki oturum halinde düzenlenecek. İlk oturumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak. Bunun sonrasında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri söz alacak.

YARIN DA TOPLANTI GERÇEKLEŞECEK

Komisyonun 5’inci toplantısı da yarın gerçekleştirilecek. İlk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuşacak. İkinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum-Der ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.