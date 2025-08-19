Mili Dayanışma Komisyonu, Destek Açıklaması Yaptı

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik olarak Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu faaliyetlerini sürdürüyor. Ardahan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Akçam, bu sürece dair destek açıklamasında bulundu. Akçam, Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir ve dernek üyeleriyle bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Toplantıda milletin birlik ve beraberliğini, devletin bekasını ve çocukların geleceğini her şeyin üzerinde tutan bir düşünceyle bir araya geldiklerini ifade eden Akçam, “Bugün hep birlikte, tek ses, tek yürek olarak haykırıyoruz, terörsüz bir Türkiye istiyoruz.” şeklinde konuştu. Terörün yalnızca canları almakla kalmadığını, ailelerin huzurunu ve ülkenin refahını da hedef aldığını vurguladı. Akçam, “Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkarak, gazilerimizin onurlu mücadelesine saygı duyarak, teröre karşı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz.” dedi.

KİRLİ OYLARA DİKKAT

Birlik, kardeşlik ve dayanışma konularında kararlı olduklarını belirten Akçam, “Hiçbir kirli oyun milletimizin azmini ve vatan sevgisini yenemeyecektir.” ifadesini kullandı. Kırmızı çizgilerinin olduğunu ve bu hassasiyetleri dile getirmelerinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Bizler hükümetimizin ‘Terörsüz Türkiye’ projesini belirttiğimiz hassasiyetler doğrultusunda terörün tamamen bitirilmesi ve ülkemizin sonsuza dek huzura kavuşması hedefiyle sonuna kadar destekleyeceğiz.” dedi. Terörsüz bir Türkiye’nin mümkün olduğunu inandıklarını kaydederek, “Bu hedefi hep birlikte başaracağız.” dedi. Akçam, “Terörsüz Türkiye” sürecinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.