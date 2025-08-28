Mili Dayanışma Komisyonu Toplantısında Açıklamalar

ARINÇ’IN AÇIKLAMALARI VE UMUT HAKKI

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, geçmiş TBMM başkanlarının dinleneceği yedinci toplantısında 22. TBMM Başkanı Bülent Arınç, dikkat çekici ifadelerde bulundu. “Umut hakkı” ve “genel af” konularına değinen Arınç, “Umut hakkı konusu Sayın Bahçeli’nin konuşmasıyla gündeme gelmişti. Mutlaka uygulanmalıdır, yerine gelmelidir. Umut hakkı konusunda şu istifade edecek, bu istifade edecek diye düşünmeyelim. AİHM’in umut hakkı konusundaki kararının üzerinden belki on sene geçti. Müebbet hapse mahkum olanların bile bir gün çıkabileceklerini düşünmeleri mutlaka gerekir. Genel bir affa zaruri bir ihtiyaç olarak bakıyorum” dedi.

KÜRT SİYASETİ VE TOPLUMSAL BARIŞ

Arınç, geçmişte bu konuyla ilgilendiğini belirterek, “Geçmişten bu yana konuyla ilgilenen bir arkadaşınızım. En son başbakan yardımcısıyken 2009 – 2015 yılları arasında devam eden ve maalesef olumsuz sonuçlanan çözüm süreci içerisinde görev almıştım” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “İYİ Parti dışında bütün partilerin burada olmasından mutluyum. Keşke o partide burada olsa görüşlerini söylese” dedi. Arınç, toplumda yüzyıllardır süregelen kardeşlik duygusunun içinin boşaldığını vurgulayarak, “Kürt siyaseti yapanlar ‘bırakın kardeşliği, önce siz bizi eşit vatandaş olarak kabul edin’ demeye başladılar” diye konuştu.

DEMOKRATİK DEĞERLER VE ANAYASA ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Arınç, demokrasi anlayışının öncelikli olduğunu ve “Cumhuriyet bizim için en vazgeçilmezdir ama adında cumhuriyet olup da şeriatla yönetilen bazı ülkeler var. Bizim için cumhuriyet, demokrasiyle taçlanan cumhuriyettir” dedi. Ayrıca, “Yeni, çağdaş, daha az maddeli bir anayasa temel haklar ve görevler noktasında özgürlükçü bir anayasaya her zaman ihtiyacımız var. Ama bu komisyonun görevi bence yeni bir anayasa hazırlamak değil” ifadelerini kullandı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE HUKUKUN DEĞERİ

Arınç, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bizim ilk 10 senede yaptıklarımız ifade özgürlüğünü güçlendiren maddelerdi. Bugün bu konuda sıkıntı var. Hiçbir özgürlük sınırsız değildir ama bu sınırlamanın makul ve hukuka uygun olması lazım” dedi. KHK ile ihraç edilenlerin durumuna da değinerek, “KHK ile ihraç edilenler büyük bir ıstırap yaşıyorlar. Kendi en yakınlarımdan beraat etmiş insanların bugün görevlerini yapamaz olduklarını görüyorum” şeklinde konuştu.