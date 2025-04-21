Mili Halterciler, Moldova’da 19 Madalya Kazandı

HALTERCİLERİMİZ ÖDÜL ALEMI YAPTI

Milli halterciler, Moldova’da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası’nda 8 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı gösterdi. Türkiye, kadınlarda takım halinde Avrupa ikincisi, erkeklerde ise Avrupa üçüncüsü olmayı başardı. Türkiye Halter Federasyonu’ndan gelen bilgilere göre, 2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası başkent Kişinev’de sona erdi.

ŞAMPİYONADA 333 SPORCU YER ALDI

Kişinev Arena Spor Salonu’nda 42 ülkeden 185 kadın ve 148 erkek olmak üzere toplam 333 sporcunun katıldığı bu şampiyonada, ay-yıldızlı halterciler 19 madalya elde etti. Alınan sonuçlarla birlikte, kadınlarda ikinci, erkeklerde ise üçüncü sırada yer alarak ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, “Avrupa Halter Şampiyonası’nda madalya kazanan ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı antrenörlerimizi tebrik ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

HEDEFLER YENİDEN YÜKSELİYOR

Ünlü, “Büyük bir organizasyonu daha geride bıraktık. Sporcularımız burada altın madalya sayılarımızı yükselterek bizleri sevindirdi. Kadınlarda takım halinde ikinci, erkeklerde üçüncü sırada yer almak bizleri mutlu etti; ancak bundan sonraki dönem için çalışmalarımıza Türkiye’ye döner dönmez başlayacağız. Hedefimiz her zaman zirve olmak” ifadelerini kullandı.

ÜLKELER SIRALAMASI

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası takım sıralamaları ise kadınlarda Ermenistan birinci, Türkiye ikinci ve Birleşik Krallık üçüncü sırada yer aldı. Erkeklerde ise Ermenistan birinci, Gürcistan ikinci ve Türkiye üçüncü oldu. Bu sonuçlar, Türk halterinin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.