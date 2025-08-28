Mili Savunma Bakanı İncelemeler Yaptı

Haberler

İNCELEME VE DENETİM ZİYARETİ

Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda Teknofest Mavi Vatan etkinliğine ev sahipliği yapan bir ziyarette bulundu. Açıklamaya göre, Bakan Güler’e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de eşlik etti.

ETKİNLİKTE İNCELENMELER YAPILDI

Ziyaret sırasında Bakan Güler, Teknofest Mavi Vatan’a ev sahipliği yapan tersanede çeşitli inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bu ziyaretin, savunma sanayi kapasitesini artırma çabalarının bir parçası olduğu bildirildi.

Bafra’da Hafriyat Kamyonu Devrildi

Bafra'da hafriyat kamyonu, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Samsun’da trafik kazasında 4 yaralı

Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında bir çocuk dahil dört kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

