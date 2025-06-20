Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yerli Silah Üretimini Vurguladı

BAKAN GÜLER’İN ELAZIĞ ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla Elazığ’a geldi. Elazığ Valiliği’ni ziyaret eden Güler, burada Vali Numan Hatipoğlu, milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Gürsel Erol tarafından karşılandı. Ayrıca, ziyarette Bakan Güler’e Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti.

TEMEL ATIŞ TÖRENİ

Ziyaretin ardından Bakan Güler ve beraberindeki heyet, 54’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde 25 milyon dolar yatırım bedeliyle inşa edilecek Motor Şanzıman Yenileştirme Tesisi’nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Güler, Türkiye’nin savunma sanayiindeki gelişmeleri ile dünya çapında dikkat çektiğini belirtti. “Bu tesisin Elazığ’da hayata geçmesinden büyük mutluluk duyuyoruz” diyen Güler, Elazığ’ın tarihî ve kültürel önemine de vurgu yaptı.

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ GELİŞMELER

Bakan Güler, konuşmasında Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği seviye ve dünya genelindeki ilgi hakkında bilgi verdi. “Kendi silahını tasarlayıp üretebilen, bu ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç eden bir ülke konumuna geldik” ifadelerini kullanan Güler, Türkiye’nin artık yerli ve modern savunma sanayisi ile bölgesel ve küresel bir rol modeli haline geldiğini söyledi. Güler, “Ordu imkan ve kabiliyetlerini sürekli artırıyoruz ve bunu yeterli görmüyoruz” dedi.

YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEMEK

Bakan Güler, 54’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün stratejik destek noktalarından biri olduğunu hatırlatarak, “Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatılmış, etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olmamız gerekiyor” diye konuştu. Lojistik destek ve bakım faaliyetlerinin kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Güler, mevcut araç ve teçhizatın modernizasyon çalışmalarının da sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

YENİ TESİSİN KOŞULLARI ARTIRACAK

Motor ve Şanzıman Yenileştirme Tesisi’nin ordunun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, Elazığ’ın ekonomisine de katkı sağlayacağını belirten Güler, “Bu tesisle birlikte ordumuzun hareket kabiliyeti artacak” dedi. Tesisin, Milli Savunma Sanayi ekosistemine entegrasyonu sayesinde yerli üretim oranının yükselmesine katkıda bulunacağını vurguladı. Ayrıca, bu projede görev alacak herkese teşekkür ederek, başarılar diledi.

Güler, Cumhuriyet’in 2’nci asrına başladıkları bu dönemde “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda savunma sanayisinde dünya çapında en iyilerden biri olmak için durmadan çalışacaklarını sözlerine ekledi.