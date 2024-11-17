Mili Yazılım İle Hava Trafiği Kontrolü

YERLİ HAVA TRAFİK GÖRÜNTÜLEME YAZILIMI KULLANILMAYA BAŞLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve ilk yerli hava trafik görüntüleme yazılımı olan İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı’nın (İRADE) Çukurova ile Atatürk Havalimanı’nda kullanılmaya başladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu yazılım hakkında detaylı bilgiler verdi. Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak projelerin tümünde yerine ve milli unsurların ön planda olduğunu belirterek, “Havacılık alanında hayata geçirdiğimiz İRADE yazılımını İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarımızda kullanmaya başlayarak yeni bir dönemi başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yerli hava trafik görüntüleme yazılımımız sayesinde dışa bağımlılığımızı azaltmış ve yerli teknoloji ürünlerinin önünü açmış olduk” dedi.

İRADE, HAVACILIKTA GEREKEN BİR ARAÇ OLACAK

Bakan Uraloğlu, İRADE yazılımının uluslararası standartlara uygun, güvenli ve tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş ileri bir teknoloji olduğunu ifade ederek, “Bu yazılım, DHMİ bünyesindeki hava trafik emniyeti elektronik personelinin ve hava trafik kontrolörlerinin teknik bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak hazırlandı. Daha önce DHMİ’nin geliştirdiği yerli ve milli Sayısal-Havalimanı Terminal Bilgi Sistemi’nin (D-ATIS) ardından İRADE, Türk hava sahasında günlük yaklaşık 5 bin hava aracı tarafından kullanılan Hava Trafik Kontrol hizmetleri için vazgeçilmez bir araç olacak” şeklinde konuştu.