Millî Eğitim Bakanı Tekin, “İleriye dönük Türkiye’yi tanımlamak istiyoruz.” dedi. Gençlik Bakanı Bak, çocuklarla etkinlikte bulundu. Çocuklar, şarkılarda “gezelim, coşalım” dedi. “Ulusal egemenlik” temasını vurguladılar. Geleceğin çocukları için güzel ortamlar sunulmalı. 23 Nisan’da etkinlikler gerçekleştirilmesini istedik

DEMOKRASİNİN GELECEĞİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Önümüzdeki yüzyılı Türkiye’de demokrasinin, milli iradenin egemen olduğu yüzyıl olarak tanımlamak istiyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakan Tekin ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Meclis’te, “Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi” açılış programı çerçevesinde düzenlenen “7 Bölge 7 Eser 23 Nisan Konseri”ne katıldı. Türkiye’nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı etkinlikte, çok sayıda milletvekili, çocuk ve öğretmen yoğun ilgi gösterdi. Programda gerçekleştirilen “23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım” projesi kapsamında, 7 coğrafi bölgeden seçilen şarkılar çocuklar tarafından eğlenceli bir şekilde seslendirildi.

ÇOCUKLARLA GURURLANIYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, programda yaptığı konuşmada çocuklarla bir arada olmanın kendilerini gururlandırdığını belirterek, çocuklara “Gülün, eğlenin, coşun, bugünün tadını çıkarın.” şeklinde tavsiyelerde bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Bak, “Sizleri seviyoruz. Sporla olun, spordan uzak kalmayın. İçinizden şampiyonlar çıkacak, spora devam. İyi ki varsınız, iyi ki bu ülkenin çocuklarısınız. Türkiye Yüzyılı’nda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teknolojisiyle, sporuyla beraber güzel bir gençlik istiyoruz, geleceğimizi istiyoruz.” dedi.

ULUSAL EGEMENLİK TEMALI ETKİNLİKLER

Milli Eğitim Bakanı Tekin, konserde çocukların ifade ettiği şarkılardaki ortak temaların “gezelim, coşalım, oynayalım” olduğunu belirterek, çocuklara eğlenebilecekleri ve keşfedebilecekleri güzel ortamların sunulması gerektiğini vurguladı. Şarkılardaki diğer bir önemli vurgunun da “egemenlik ilelebet bize emanet” ve “Milli irade ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk” olduğunu aktaran Tekin, öğretmenlere çocukları sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirdikleri için teşekkür etti. Çocukların, demokrasiye, devlete ve bayrağa sahip çıkacak nesiller olarak yetişmesini arzuladıklarını ifade eden Tekin, “Geçtiğimiz hafta okullarımıza bir genelge göndererek bu haftanın okullarımızda ‘ulusal egemenlik’ temalı etkinliklerle geçirilmesini istedik.” dedi.

GELECEK İÇİN BİRÇOK ETKİNLİK PLANLADIK

Tekin, “Bu hafta ne yapmak istiyorsunuz?” diye sorduklarını söyleyerek, “23 Nisan için 81 ilden gelen küçük bir parlamento oluşturduk. Çocuklarımız bu parlamentoda 23 Nisan haftasında neler istediklerini bize anlattılar. Biz de Türkiye’nin her tarafında, 23 Nisan haftasında çocuklarımızın arzu ettiği bütün etkinlikleri hayata geçirecek bir perspektif oluşturduk.” şeklinde konuştu. Demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkacak çocukların yönlendirmeleriyle etkinlik haftası organize ettiklerini ifade etti.