Millî Eğitim Yeni Ders Ekliyor

YENİ DERS PROGRAMI HAZIRLANIYOR

Millî Eğitim Bakanlığı, 12. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak ve üniversiteye hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren müfredata dahil edilecek yeni bir dersi duyurdu. “Hedef Temelli Destek Eğitimi” adını taşıyan bu ders, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda okul idareleri tarafından planlanacak ve haftada 3 ila 6 saat arasında seçilebilecek.

DERSİN İÇERİĞİ VE KAPSAMI

Dersin içeriğinde Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, birinci yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi alan dersleri bulunacak. Her bir ders için haftada en az 1, en fazla 3 saatlik süre ayrılabilecek. İlgili öğretim programları dikkate alınarak bu içerikler zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak.

Ders sonunda öğrencilere herhangi bir not verilmeyecek, bu uygulamanın temel amacı tamamen akademik destek sağlamak olacak. Bu yeni düzenleme, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenen hedefler doğrultusunda öğrenim süreçlerini güçlendirmeyi hedefliyor.