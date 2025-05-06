Mİllî Savunma Bakanı Kamerun’a Gitti

KAMERUN’DA RESMİ TEMASLAR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Kamerun’a seyahat etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Kamerun’a gitti. İlk olarak Yaounde Büyükelçiliğimizi ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, Büyükelçi Volkan Öskiper’den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.”

BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETİ

Bakan Güler, ziyaretinin başında Yaounde’deki büyükelçilik ve askeri ataşelikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu ziyaretin, Türkiye-Kamerun ilişkileri açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.