“Millî Takım Aday Kadrosunda Güncelleme”

FERDİ KADIOĞLU KADRODAN ÇIKARTILDI

UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ile yapacak olan A Millî Takımı’nda sakatlık yaşandı. Ferdi Kadıoğlu’nun kadrodan çıkarıldığı bilgisi resmi olarak duyuruldu. A Millî Takım, 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri’de Galler’i ağırlayacak ve bu karşılaşma için aday kadrosunda bir değişiklik yapmak zorunda kaldı.

YENİ İSİMLER KADRODA

Sol ayak başparmağındaki kapsül yırtığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu’nun yerine almanya’nın Freiburg takımında oynayan Eren Dinkci ile Ümit Millî Takım’ın aday kadrosunda bulunan Yasin Özcan, A Millî Takım’ın aday kadrosuna dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Ferdi Kadıoğlu’nun sakatlığının detayları ve yeni eklenen oyuncular hakkında bilgi verildi.