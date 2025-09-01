Haberler

Millî Takım İstanbul’da Toplandı. Maç 4 Eylülde Oynanacak

MILLİ TAKIM ANTRANMANLARINI SÜRDÜRÜYOR

Millî Takım, 1 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da bir araya geldi ve ilk antrenmanını aynı günde gerçekleştirdi. Gürcistan – Türkiye maçı öncesinde, teknik direktör Vincenzo Montella ile millî futbolcular, hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

GÜRCAİSTAN – TÜRKİYE MAÇI DETAYLARI

Gürcistan – Türkiye maçı, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak. Bu heyecan verici karşılaşma saat 20.00’de (TSİ 19.00) başlayacak. Maç, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak izlenebilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adaletin Önemine Değinerek Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay'daki açılış töreninde mahkemelerin hukuka uygunluk denetimi yapması gerektiğini, yerindelik denetiminin siyasete kayma riski taşıdığını vurguladı.
Sosyal Medyada Tartışma Görüntüleri Paylaşıldı

Eskişehir'de jandarmaya hakaret eden AK Parti Beylikova Başkanı Hasan Özılgın, sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Tartışma kamuoyunda geniş yankı buldu.

