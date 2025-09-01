Millî Takım İstanbul’da Toplandı. Maç 4 Eylülde Oynanacak

MILLİ TAKIM ANTRANMANLARINI SÜRDÜRÜYOR

Millî Takım, 1 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da bir araya geldi ve ilk antrenmanını aynı günde gerçekleştirdi. Gürcistan – Türkiye maçı öncesinde, teknik direktör Vincenzo Montella ile millî futbolcular, hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

GÜRCAİSTAN – TÜRKİYE MAÇI DETAYLARI

Gürcistan – Türkiye maçı, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak. Bu heyecan verici karşılaşma saat 20.00’de (TSİ 19.00) başlayacak. Maç, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak izlenebilecek.