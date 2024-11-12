More
Spor

“Millî Takımda Sakatlıklar Gündemde”

mill-takimda-sakatliklar-gundemde

ORJİNAL ANTRANMANDA KATILIM YOK

Riva Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmana, seyahat programı nedeniyle Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır ve Deniz Gül katılmadı.

ÇAĞLAR’IN SAKATLIĞI CİDDİ

Fenerbahçe-Sivas maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü’nün 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı bildirildi ve bu nedenle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

SAKATLIK SEBEBİYLE ANTRAMAN KATILIMI BİRAZ ZORLAŞTI

Ferdi Kadıoğlu, Ahmed Kutucu ve Emirhan Topçu, farklı sakatlık ve sağlık sorunları nedeniyle antrenmana katılmadı. Sakatlanan Ferdi’nin 1 ay boyunca sahalardan uzak kalabileceği, eğer ameliyat olursa bunun iki aya kadar çıkabileceği aktarıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Flaş

Yeni Sponsorluk Anlaşması: SZUTEST ve TFF

SZUTEST, Türkiye Futbol Federasyonu ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması yaparak Süper Lig ve diğer profesyonel liglerdeki hakem formalarında yer alacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.