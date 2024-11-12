“Millî Takımda Sakatlıklar Gündemde”

ORJİNAL ANTRANMANDA KATILIM YOK

Riva Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmana, seyahat programı nedeniyle Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Altay Bayındır ve Deniz Gül katılmadı.

ÇAĞLAR’IN SAKATLIĞI CİDDİ

Fenerbahçe-Sivas maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü’nün 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı bildirildi ve bu nedenle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

SAKATLIK SEBEBİYLE ANTRAMAN KATILIMI BİRAZ ZORLAŞTI

Ferdi Kadıoğlu, Ahmed Kutucu ve Emirhan Topçu, farklı sakatlık ve sağlık sorunları nedeniyle antrenmana katılmadı. Sakatlanan Ferdi’nin 1 ay boyunca sahalardan uzak kalabileceği, eğer ameliyat olursa bunun iki aya kadar çıkabileceği aktarıldı.