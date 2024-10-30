Millenicom’un Sahibi Değişti: Yeni Dönem Başlıyor

MILLENICOM ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ ALTINA GEÇİYOR

Socar Türkiye’den gelen bilgilere göre, Millenicom artık Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu çatısı altında hizmet sunmaya başlayacak. 2019 yılından bu yana hizmet veren Millenicom, yaklaşık 400 bin aboneye taahhütsüz ve kotasız fiber internet hizmeti sunarak Türkiye’deki önde gelen alternatif operatörlerden biri olmayı sürdürüyor.

SATIŞ OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK

Bu satışın gerçekleşmesi, şirketin rafineri, petrokimya ve doğal gaz alanlarına odaklanarak operasyonel verimliliğini artırmasına ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak. Millenicom’un yeni yapılandırma, şirketin hedefleri doğrultusunda hız kazanmasını sağlayacak.