Milletimiz Yerli Markaları Desteklemeye Devam Eder

KÜRESEL KONJONKTÜR VE YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Toplantıda, “İçinde bulunduğumuz küresel konjonktür öngörülebilir ve bağımsız kalkınma modellerinin ön plana çıktığı yeni bir döneme işaret ediyor” dedi. Erdoğan, bu bağlamda tüm stratejilerin bu anlayış doğrultusunda şekillendiğini belirtti. Gelecek asrın şekilleneceği yeni mücadele dönemine her açıdan hazırlıklı ve planlı girmeyi hedeflediklerini vurguladı. Erdoğan’ın ifadesiyle, “Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda hazırladığımız 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesini bu anlayışla şekillendirdik.”

TEKNOLOJİDE BAĞIMSIZLIK HEDEFİ

Cumhurbaşkanı, sanayi mamullerini daha verimli ve rekabetçi bir şekilde üreten bir sanayi ekosistemine ulaşmayı umduklarını ifade etti. Türkiye’yi teknoloji üreten ve yüksek teknolojili ürünlerin üretimi ve ihracatında lider ülkelerden biri olma konumuna taşımayı arzuladıklarını söyledi. Ülkenin son 23 yılda kalkınma, teknoloji ve savunma sanayisi alanlarında elde ettiği başarılardan bahsetti.

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ BAŞARILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma alanında insansız hava araçlarının ülkenin gücünü artırdığını belirterek, “5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda” açıklamasında bulundu. Togg’un bazı “kendini bilmezler” tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletin takdirine bıraktığını vurguladı.

MİLLİ UZAY PROGRAMI’NDAN BAŞARILAR

Erdoğan, “Allah’ın izniyle milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir” diyerek yerli ve milli üretimin önemini vurguladı. Ekonomi ve demokrasiye yönelik saldırılara karşı da “eninde sonunda kaybedeceklerdir” şeklinde bir açıklama yaptı. Ek olarak, “Nitekim Milli Uzay Programımızda ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirdik” diyerek Türkiye’nin uzay alanındaki başarılarına da değindi. Yüzde 80’in üzerinde yerlilikle üretilen ilk milli haberleşme uydusu TURKSAT 6A’nın uzaya gönderildiğine yine dikkat çekti.