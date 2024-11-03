“Milletin İktidarı, Güçlü Türkiye’nin Teminatıdır”

GÜÇLÜ TÜRKİYE’Yİ TANIMLAR

Milletvekili Süleyman Soylu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Milletin iktidarı, güçlü Türkiye’nin şifresi ve tam bağımsız Türkiye’nin güzergahıdır. Kendinden önce atılan her hayırlı adımın devamı, kendinden önceki her şer adımın karşıtı, kendine özgün siyasetin ve milletin emanetinin sahibi. Siyaset üzerinden hükümet etmenin ispatı, rüştüdür.” sözlerini dile getirdi. Soylu, Demokrat Parti’nin 10 yıl süresince iktidarda bulunduğunu ve Türkiye’nin yörüngesini değiştirdiğini kaydetti. Siyasal mirasının, darbelere ve müdahalelere rağmen tam 50 yıl sürdüğünü vurguladı. “Çünkü millet kendine ait olana, sahip çıkana vefalıdır” ifadesini kullandı.

GELECEĞE YAPILAN YATIRIM

Soylu’nun paylaşımının devamında, “AK Parti’nin 3 Kasım 2002’de başlayan ve devam eden çeyrek asırlık iktidarı, Türkiye’nin geleceğine mührünü vurmuştur” dedi. Çeyrek asırlık bu iktidarın getirdiği yeniliklerin, birçok neslin aydınlatıcısı olacağını belirtti. Liderlerin tarihe yön verdiğine inanan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu ülkenin geçmişten geleceğe doğru, herkesin üzerinden geçeceği insanlığın umudu olduğunu belirtti ve milletin izzet ve şerefini ayakta tutan bir “köprü” kurduğunu ifade etti. Soylu, “Gelecek nesiller bizden daha güçlü, daha özgüvenli, daha huzurlu ve daha müreffeh olacaktır. Allah milletimizden yardımını, desteğini esirgemesin” şeklinde düşüncelerini aktardı.