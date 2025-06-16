Milletler Ligi İstanbul’da başlayacak

İSTANBUL’DA FİLENİN SULTANLARI’YLA DOLU BİR HAFTA

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek 2. hafta maçlarında Filenin Sultanları, dört önemli rakibiyle mücadele edecek. “Filenin Sultanları maç takvimi” ve maçların yayın bilgileri şimdiden büyük ilgi çekiyor. 2025 Milletler Ligi’nde başarılı bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’daki karşılaşmalara odaklanıyor. Peki, Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylı takvim.

MİLETİLER LİGİ 2. HAFTA TAKVİMİ

Milletler Ligi Kadın Voleybol 2. hafta maçları, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 22 Haziran 2025 Pazar günü sona erecek. Tüm karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek ve maçlar saat 19:30’da başlayacak. Filenin Sultanları’nın maç takvimi ise şu şekilde:

– 18 Haziran Çarşamba: Türkiye – Dominik Cumhuriyeti

– 19 Haziran Perşembe: Türkiye – Kanada

– 21 Haziran Cumartesi: Türkiye – Güney Kore

– 22 Haziran Pazar: Türkiye – Brezilya

Maçlar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler, Filenin Sultanları’nın mücadelesini ekran başında izleyebilecek.

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek 18 Haziran Çarşamba Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçının günlük bilet fiyatları ise şöyle belirlenmiş:

– 5. Kategori – ₺500,00

– 4. Kategori B – ₺750,00

– 4. Kategori A – ₺1.000,00

– 3. Kategori B – ₺1.250,00

– 3. Kategori A – ₺1.500,00

– 2. Kategori B – ₺2.500,00

– 2. Kategori A – ₺3.000,00

– 1. Kategori B – ₺3.750,00

– 1. Kategori A – ₺4.000,00

– VIP B – ₺4.500,00

– VIP A – ₺5.000,00

Kombine bilet fiyatları da şu şekilde:

– VIP – 20000 TL

– 1. Kategori A – 16000 TL

– 1. Kategori B – 15000 TL

– 2. Kategori A – 12000 TL

– 2. Kategori B – 10000 TL

– 3. Kategori A – 6000 TL

– 3. Kategori B – 5000 TL

– 4. Kategori A – 4000 TL

– 4. Kategori B – 3000 TL

– 5. Kategori – 2000 TL