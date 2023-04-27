Milletvekili adayının PKK kampındaki fotoğrafları ifşa oldu

Milletvekili adayı Ayten Dönmez'in PKK kampındaki fotoğrafları ifşa oldu.

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez’in PKK kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul’da yakalanan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez’e ait olduğu ileri sürülen örgüt kamplarındaki yeni görüntülere ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK ve PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltına aldığı Ayten Dönmez, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dönmez’e ait olduğu ileri sürülen yeni fotoğraflar ortaya çıktı Dönmez, Irak’ın kuzeyinde ve Suriye kırsalındaki PKK kamplarında çekildiği tespit edilen fotoğraflarda, diğer terör örgütü mensupları ile birlikte görülüyor.

Yeşil Sol Parti milletvekili adayı Dönmez’in PKK kampında fotoğrafları ortaya çıktı

Vekil adayına ait olduğu saptanan o fotoğrafların, yılı belirtilmeyen tarihlerde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıktığı öğrenildi.

Fotoğraflarda, Dönmez’in terör örgütünün kampı olarak değerlendirilen bölgelerde diğer teröristler ile samimi görüntüleri yer alıyor.

PKK’nın eğitimlerine katılmış

Yeni fotoğraflarda, bazıları etkisiz hale getirilen teröristler ile Dönmez eğitim sonrasında yan yana yer alıyor. Fotoğrafların, terör örgütünün kırsaldaki silahlı eğitim alanı, sığınak ve mağara çıkışlarında çekildiği tespit edildi.

Dönmez’in yanında bulunan görüntülerdeki diğer teröristlere dair incelemeler ise güvenlik ve istihbarat birimlerince sürdürülüyor.