Milletvekili Çopuroğlu’ndan Kadir Gecesi Mesajı

ŞABAN ÇOPUROĞLU’NUN KADİR GECESİ MESAJI

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kadir Gecesi vesilesiyle yayımladığı mesajında, “Kadir Gecesi ülkemiz ve İslam alemi için eşsiz bir fırsattır” ifadesini kullandı. Çopuroğlu, mesajında Ramazan Ayı’nın sonlarına yaklaşıldığını belirterek, “Mübarek Ramazan Ayı’nın sonlarına yaklaştığımız bu günlerde sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesini idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz” dedi.

KADİR GECESİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Kadir Gecesi’nin maneviyatı artırmaya vesile olacağını umduğunu vurgulayan Çopuroğlu, “Bu gece, ülkemiz ve İslam alemi için eşsiz bir fırsattır. Tüm Müslümanların bu eşsiz gecenin feyzinden ve bereketinden manevi olarak yararlanması hepimizin ortak dileğidir” şeklinde düşündüğünü belirtti.

MÜSLÜMANLARA YAPILAN ZULMÜN SON BULMASI

Yüce kitabın insanlığa inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ile yaklaşan Ramazan Bayramı’nın hürmetine, Müslümanlara yapılan zulmün son bulmasını yüce Rab’den niyaz ettiğini kaydeden Çopuroğlu, “Bu müstesna gecenin nuru ile insanlığın güzele, doğruya ve selamete ulaşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

KADİR GECESİ VE BAYRAM SEVİNCİ

Çopuroğlu, Ramazan Ayı boyunca tutulan oruçlarla ve yapılan hayırlarla yaşanan manevi iklimin Kadir Gecesi ile doruk noktasına ulaştığını belirterek, “Kadir Gecesi aynı zamanda bizlere bayram sevincini de müjdelemektedir” dedi. Bu kutlu gecenin, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzuruna, kardeşliğine ve barışa vesile olmasını ve esenlik getirmesini dile getirdi.