Milletvekili Demir Maaşına İsyan Etti

HÜKÜMET TEMELİNDEKİ SORUNLAR

Gelecek Partisi’nden İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Çağdaş Kocaeli gazetesine verdiği röportajda maaş konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Maaşınız yetiyor mu?” sorusuna “Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var” şeklinde bir cevap verdi. Bu durum, kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtı. Demir’i haklı bulanlar olduğu gibi, maaşının fazla olduğunu savunanlar da bulunuyor.

MİLLETVEKİLLERİNİN MASRAFLARI

Doğan Demir, milletvekili maaşlarının yetersizliğinden bahsettiği açıklamalarında, 196 bin 775 lira olan maaşının yanında karşılaştığı masrafları dile getirdi. “Bizim bir kuru maaşımız var. Bir de konuştuğumuz telefonumuz bedava ama ben bedava telefonu kullanmıyorum” ifadeleriyle bu durumu belirtti. Demir, Meclis’te her zaman ağırlandıkları misafirlere yemek, çay ve kahve ikramının yanı sıra, misafirhanelerde konaklama ve yol masraflarının cebinden karşılandığını vurguladı.

SEYAHAT ve DÜZENLEMELER

Ankara-İzmit-İstanbul arasında sık seyahat ettiklerini belirten Demir, “haftada en az iki üç defa gidip geliyoruz” dedi. Düğünler, cemiyetler ve hediyeler gibi sosyal etkinliklerin de mali yük getirdiğini söyleyerek, “İnanır mısın, birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var!” ifadesiyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.