Milletvekili Dönmez’den Bilecik’e Sürpriz Ziyaret

ZİYARETİN ÖNEMİ

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez’i makamında misafir etti. Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Dönmez’in bu ziyareti, siyasi dayanışma ile dostluk bağlarını güçlendirmek açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan Yıldırım, Dönmez’in sürpriz ziyaretleri için kendisine teşekkür etti. Bu ziyaretin, bölgesel iş birliğini artırmak ve ortak hedeflere yönelik çalışmaları pekiştirmek için katkı sağlayacağı ifade edildi.

İFTAR PROGRAMINA KATILIM

Ziyaret sırasında, AK Parti’nin düzenlediği ‘Gönül Sofrası’ iftar programında yer alan Milletvekili Dönmez, burada iftarını açtı. Dönmez, İl Başkanı Yıldırım’a ve AK Parti ailesine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.