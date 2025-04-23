Milletvekili Hatipoğlu’ndan 23 Nisan Mesajı

NEBİ HATİPOĞLU’NDAN 23 NİSAN MESAJI

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hatipoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın her alanda en iyi şartlarda yetişmesi için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Mesaj, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

EGEMENLİĞİN MİLETE AİT OLDUĞU GÜN

Hatipoğlu, mesajında, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği 23 Nisan’ın 105’inci yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz” dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, geleceğin teminatı olan evlatların en iyi şartlarda yetişmesi için çabalarına devam ettiklerini belirtti. Hatipoğlu, bu vesileyle cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilere rahmet ve minnetle andığını; çocukların bayramını en içten dilekleriyle kutladığını da sözlerine ekledi.