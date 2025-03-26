Milletvekili Hatipoğlu’ndan Boykot Tepkisi

BOYKOTUN EKONOMİK ETKİLERİ

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, oluşturulan boykot listesinin sonuçları hakkında yaptığı açıklamada, “Yüzbinlerce insanımıza ekmek kapısı olan, ülkemizin ekonomisine milyarlarca katkı sağlayan markalara bu ahlaksızlık yapılır mı?” dedi. Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklamada dikkat çekici oranlar verirken, boykot çağrılarının arka planını eleştirdi.

SOKAK EYLEMLERİ VE GEÇMİŞTEKİ DENEYİMLER

“Ne zaman ülke başını yukarı doğru kaldırsa sokak eylemleri çağrısı geliyor. Gezi’yi hatırlayalım. Ekonomi yolunda, işler tıkırında idi. Bir anda sokaklar karıştı. Yine baş aktör CHP’ydi tabii ki.” diyen Hatipoğlu, geçmişteki olayların ekonomik dengeleri altüst ettiğini belirtti. Şimdi ise küresel ekonomik krizden çıkmak üzere olduklarını ve faizlerin düşmeye başladığını ifade etti.

CHP VE BOYKOT ÇAĞRILARI

Hatipoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) hukuksuz bir şekilde boykota çağırdığı firmalara dikkat çekti. “Yüzde 100 Türk sermayeli yerli, milli firmalar tamamı. Bazılarının basın, medya ile uzaktan, yakından alakası yok.” açıklamasında bulunan Hatipoğlu, bu firmaların yerli üretimin önemli unsurları olduğuna işaret etti.

VATANDAŞLARA UYARI

Açıklamasında gösterilere katılan vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunan Hatipoğlu, “Türk insanının sahibi olduğu, yüzbinlerce insana ekmek kapısı olan ve ülke ekonomisine milyarlarca katkı sağlayan markalara bu ahlaksızlık yapılır mı?” diye sordu. Hatipoğlu, katılımcılardan olayları derinlemesine incelemelerini ve sağduyulu bir şekilde değerlendirmelerini rica etti.