Milletvekili Kurt İHA Bürosunu Ziyaret Etti

ZİYARETİN DETAYLARI

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında, İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelen Milletvekili Kurt, basının toplumsal rolu ve Adıyaman’daki yatırımlarla ilgili bilgiler sundu.

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremler sonucunda ağır hasar gören Adıyaman’da, yaraların sarılması ve şehrin daha iyi bir duruma getirilmesi için devam eden çalışmalara değinen Resul Kurt, “Adıyaman’ımızın yeniden ayağa kalması ve daha yaşanılır bir kent olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek kalıcı deprem konutları, gerek kamu yatırımlarının devamlılığı için çalışmalar yapıyoruz. En kısa sürede Adıyaman’ımızı en güzel şekilde ayağa kaldıracağız.” dedi.

BASININ ÖNEMİ

Ziyaretinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurt, “Basın bizler için oldukça önem arz etmektedir. İHA’nın yapmış olduğu başarılı haberlerden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” diyerek basının rolüne dikkat çekti. İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ise, ziyaretin kendisi için önemli olduğunu aktararak Milletvekili Resul Kurt’a teşekkürlerini iletti.