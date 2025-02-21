Milletvekili Maaş İsyanı Gündem Oldu

DEĞİŞİKLİKLERİ REDDEDİYOR

Demir, hakkında çıkan haberlerin bir algı operasyonu olduğunu iddia ediyor. “Beni tanıyan herkes bilir ki maaşla ya da parayla işim olmadığı gibi ihtiyacım da yoktur” şeklinde ifadeler kullanıyor. Açıklamalarının çarpıtıldığını vurgulayan milletvekili, haberi yayımlayanlara sert eleştiriler yöneltiyor. “Algı Yaratan Şerefsizdir, Namussuzdur!” diyen Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İki gündür basında ve kamuoyunda maaşıma isyan ettiğimi yazan, bunu servis eden ve algı oluşturmaya çalışan kim varsa şerefsizdir, namussuzdur!” diyerek tepkisini dile getiriyor.

MAAŞ SORUNU VE BORÇLAR

Demir, milletvekillerinin maaşlarının harcamalarına yetmediğini ifade ederken, misafir ağırlama, yol masrafları ve özel etkinlikler nedeniyle birçok milletvekilinin kredi borcu bulunduğunu belirtiyor. “Ankara-İzmit-İstanbul arasında haftada iki üç kez gidip geliyoruz. Düğünler, cemiyetler, takılar, çiçekler derken birçok arkadaşımız bankalara kredi borcu ödüyor.” şeklinde açıklamalar yaparak milletvekillerinin ekonomik zorluklar yaşadığını dile getiriyor.

MİLLETİN GEÇİM DERDİ

Demir, eleştirilerin odağı haline geldiği için maaşının gündem olmasını haksız buluyor. “Bizim asıl düşünmemiz gereken, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca vatandaşımızdır.” diyerek konunun önemine değiniyor. Bu meselelerin çarpıtıldığını savunan Demir, “Bizi bilinçli şekilde hedef gösterenlerin kim olduğunu biliyorum” ifadesiyle perde arkasında bir plan olduğuna dikkat çekiyor. Milletvekili maaşları ve geçim sıkıntısı tartışmaları bu açıklamalarla daha da alevlenirken, kamuoyunda Demir’in sözleri sıkça konuşuluyor!