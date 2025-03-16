Milletvekili Ölmeztoprak Muhtarlarla İftarda Buluştu

MUHTARLARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Muhtarlarla düzenlenen iftar programında bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, muhtarların toplum için taşıdığı önemi gözler önüne serdi. “Sizler bizlerin yol arkadaşsınız” ifadeleri ile muhtarların değerine değinen Milletvekili Ölmeztoprak, onların taleplerine karşı duyarsız kalmadıklarını ifade ederek, daha güzel bir Malatya bırakmanın çabası içinde olduklarını belirtti.

BİR ARAYA GELİP GÖRÜŞTÜLER

İftar programında, Malatya Muhtarlar Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti il ile Yeşilyurt ilçe teşkilatları da katıldı. İftar sonrası yaptığı açıklamalarda muhtarların, “mahallelerimizin sesi ve milletin emanetini taşıyan önemli temsilciler” olduğunu vurguladı. Ölmeztoprak, “İftar sofraları gönüllerimizi, birliğimizi, dirliğimizi büyüttüğümüz anlar. Mahallelerimizdeki ihtiyaçlara koştuk, Ramazan-ı Şerif’in manevi ikliminde muhtarlarımızla bir arada olmak kıymetliydi” dedi.

ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEK

6 Şubat depremleri sonrası şehrin kalıcı konut ve işyerleri yapımına yönelik hızlı bir çalışma sürecinin devam ettiğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, ekonomi ve fiyat istikrarı konularında yoğun çaba içinde olduklarını kaydetti. “Bu şehre olan vefa borcumuzu ödemek için omuz omuza veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın düsturu ile hareket ediyor, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek için durmadan çalışıyoruz” diye belirtti.

MUHTARLARLA İŞBİRLİĞİ

Muhtarların taleplerine her zaman duyarlı olduklarını tekrar eden Milletvekili Ölmeztoprak, “Her buluşmamızda daha iyiye ulaşmanın yollarını konuşuyor, çözümleri birlikte üretmek için gayret ediyoruz” dedi. Bu iftar sofrasının bir birliktelik vesilesi olduğunu söyleyen Milletvekili, “Bu güzel sofrada buluştuğumuz gibi, Rabbim nice hayırlı işlerde bir araya gelmeyi nasip etsin” sözleriyle konuşmasını tamamladı.