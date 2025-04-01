Milletvekili Şan’dan Kahtalı Mıçe’ye Ziyaret

KAHTALI MİÇE’Yİ UNUTMADI

Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, yakın zamanda yaşamını yitiren Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe’yi anmayı ihmal etmedi. Şan, Ramazan Bayramı’nda Adıyaman’ın kültür temsilcilerinden olan merhum sanatçının kabrini ziyaret ederek dua etti.

DUA PAYLAŞIMI YAPTI

Milletvekili Şan, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, “Adıyaman’ın yetiştirdiği en büyük sanat elçilerinden biri olan Kahtalı Mıçe ağabeyimin kabristanında dualar ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah” şeklinde duygu dolu ifadeler kullandı. Ayrıca, Şan, merhum Kahtalı Mıçe’nin sağlığına kavuşması için de elinden gelen tüm gayreti gösterdi.