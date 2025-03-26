Milletvekilleri Siyasetçi, Millet İradesini Taşer Edemez

SİYASETİ ETKİLEYEN DEĞİŞİMLER

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, parti değişikliği yapan milletvekilleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kılınç, “Bunlar futbolcu değil, siyasetçi. Bu insanlar milletin iradesiyle gelen insanlar ve milletin iradesini başka bir yere götürmek hırsızlıktır. Bunun için de bu noktada düzenlemeye ihtiyaç var” dedi. Sedat Kılınç, siyasi ikballeri için parti değiştiren vekillerin varlığına eleştiri yöneltti. Kılınç, “Şuanda iktidar bir vekil avında, amaçladığı bir şey var onu da hepimiz biliyoruz. Referanduma gitmeden Anayasa’yı değiştirmek için 400’ü yakalamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Kılınç, İYİ Parti’den ayrılan milletvekillerinin partilerine hizmet etmediğini belirterek, “Giden vekillerin birçoğu partide çok bir hizmeti olmamış, sonra da bir şekilde aday olmuş” dedi. Hatırlanması gereken, bir hatayı kabul etmenin büyük bir erdem olduğu ve geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiği vurgusunu yaptı. “İnce eleyip sık dokuyacağımız bir süreç bizi bekliyor” diyen Kılınç, siyaset kurumuna olan güvenin ciddi bir şekilde azaldığını ve bunun altında siyasi ahlakın yitirilmesi yattığını ifade etti.

Milletin iradesinin korunması için Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklikler yapılması gerektiğini dile getiren Kılınç, “43 milletvekilimiz vardı, şuanda 28 vekilimiz kaldı. Bu 28 milletvekili hala mücadeleye devam ediyor bu partinin birer neferi olarak” dedi. Kılınç, “Siyasi partiler kanununda mutlak değişiklikler olması lazım. Bunlar futbolcu değil, siyasetçi” diyerek geçişlerin yasal engellerle önlenmesi gerektiğini belirtti.

Sedat Kılınç, Kayseri’nin beklenen yatırımları almadığını ve bunun en temel sebebinin “Kayserililer işini bilir” söylemi olduğunu ifade etti. “Kayseri’nin başına en çok bela olan bu söylemdir” diyen Kılınç, Kayseri’nin çevresine bağlantı yollarının olmadığını belirtti. Ayrıca, “Kayseri teşvikten muaf, otobandan muaf, hızlı trenden muaf, devlet yatırımlarından muaf” diyerek şehrin birçok alanda ayrımcılık yaşadığını vurguladı. Kayseri’nin hayırseverleri ile üniversite binaları, cami ve okul yapıldığını sözlerine ekledi.