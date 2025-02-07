Milletvekillerine Trafik Cezası Muafiyeti İddiası

TBMM’DE TRAFİK CEZASI MUAFİYETİ İDDİASI

TBMM’de alınan bir karara göre, toplamda 3 bin 600 eski ve mevcut milletvekiline “trafik cezası muafiyeti” tanındığı iddia ediliyor. Bu iddialara göre, milletvekilleri kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, radara yakalanmak ya da hatalı park yapmak gibi durumlarda dahi ceza ödemeyecek. Ayrıca, milletvekillerinin plakalarına kesilen trafik cezalarının TBMM bütçesinden karşılanacağı öne sürülüyor. Sözcü’nün haberine göre, daha önce yalnızca aktif milletvekillerine verilen bu ayrıcalık, eski milletvekillerini de kapsayacak hale getiriliyor. Böylelikle, ömür boyu geçerli olacak bir trafik cezası muafiyeti sağlandığı iddia ediliyor.

MİLLETVEKİLLERİNE ÖZEL SİSTEM

İddialara göre, milletvekillerine ait araçların plakaları, trafik müdürlüklerinde özel bir sisteme kaydediliyor ve bu araçlara ceza yazılmıyor. eğer bir ceza kesilirse, bu tutanaklar milletvekillerine değil, doğrudan TBMM’ye iletiliyor. Bu kapsamda, mevcut milletvekillerinin iki aracı ve eski milletvekillerinin bir aracı cezadan muaf tutuluyor. Plakalara yazılan cezaların da TBMM bütçesinden karşılanacağı iddia ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Daha önce geçerli olan bu ayrıcalığın artık ömür boyu sürecek şekilde uygulanacağı belirtiliyor. İddiaya göre, düzenleme TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un onayına sunuldu ve eğer imzaysa, milletvekillerine trafik kurallarını ihlal etme ayrıcalığı resmileşecek. Ancak, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı ve kamuoyunda tartışmalara yol açan bu iddiaların doğruluğu netlik kazanmadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Söz konusu iddialar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Kararın açık bir kural ihlali teşkil edeceğine yönelik birçok eleştiri geldi.