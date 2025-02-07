Milletvekillerine Trafik Cezası Muafiyeti İddiası

TBMM’DE TRAFİK CEZASI MUAFİYETİ İDDİASI

TBMM’nin aldığı bir karar doğrultusunda, eski ve mevcut toplam 3 bin 600 milletvekiline “trafik cezası muafiyeti” getirildiği ileri sürüldü. İddiaya göre, milletvekilleri artık kırmızı ışıkta geçse, hız sınırını aşsa, radara yakalansa ya da hatalı park yapsa dahi ceza ödemeyecekler. Ayrıca, plakalarına kesilen trafik cezalarının TBMM bütçesinden karşılanacağı iddia ediliyor. Daha önce sadece görevdeki milletvekillerine tanınan bu ayrıcalık, eski vekilleri de kapsayacak şekilde genişletildiği öne sürülmekte. Böylece, ömür boyu sürecek bir trafik cezası muafiyeti getirildiği belirtiliyor.

ÖZEL SİSTEMLE CEZALARIN İŞLENMESİ

İddialara göre, milletvekillerine ait araçların plakaları, trafik müdürlüklerinde özel bir sisteme kaydediliyor ve bu plakalar üzerinden ceza yazılmıyor. Eğer ceza kesilirse, bu tutanaklar doğrudan TBMM’ye gönderiliyor, milletvekillerine değil. Bu çerçevede, mevcut milletvekillerinin iki aracı, eski milletvekillerinin bir aracı için ceza muafiyeti sağlanıyor. Plakalara kesilen cezaların TBMM bütçesinden karşılanması da iddia edilen diğer bir detay olarak öne çıkıyor. Daha önce sadece milletvekilliği süresince geçerli olan bu muafiyetin artık ömür boyu geçerli olacağı belirtiliyor. Söylenenlere göre, bu düzenleme TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’ün onayına sunuldu ve eğer onaylanırsa milletvekillerinin trafik kurallarını ihlal etme ayrıcalığı resmi hale gelecek. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan bu iddiaların doğruluğu kesinleşmiş değil.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Söz konusu iddia sosyal medyada ciddi tepkilere yol açtı. Bu kararın açık kural ihlali yapma olanağı tanıyabileceğine yönelik birçok eleştiri gündeme geldi.