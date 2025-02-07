Milletvekillerine Trafik İmtiyazı: Cezaları TBMM Ödeyecek!

DÜZENLEMENİN GETİRDİĞİ AYRICALIKLAR

Yeni düzenleme ile hem mevcut hem de eski milletvekilleri, trafik kurallarına uymama konusundaki ayrıcalıkları artıracak. TBMM’ye sunulan ve onay bekleyen bu düzenleme, milletvekillerinin belirli sayıda araçlarının trafik cezalarından muaf olmasını sağlayacak.

TÜM MİLLETVEKİLLERİ YARARLANABİLECEK

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 3 bin 600’den fazla eski ve yeni milletvekili bu imtiyazdan faydalanabilecek. Düzenleme yasalaştığında, milletvekilleri açısından trafik kurallarının artık hiçbir bağlayıcılığı kalmayacak.