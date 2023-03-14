Milletvekilli adaylık ücreti belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İYİ Parti milletvekilli aday adaylığı ücretleri belli oldu.

Milletvekili adaylık başvurusu ücreti arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye seçim atmosferine girerken partilerin milletvekili adaylık başvuruları için süreçte geri sayıma geçildi. Yeni dönemde parlamentoda olmak isteyen kişiler partilerinden aday adaylığı başvurusunda bulunacak.

En az ilkokul mezunu olmak

Yükümlü olduğunuz askerlik hizmetini yapmış olmak

Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak

Taksirli suçlar hariç bir yıl ya da daha fazla hapis yatmamak

Zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlarla, resmi ihale ve alım satıma hile karıştırmış, devlet sırlarını açığa vurmuş, terör eylemlerine katılmış ya da terör eylemleri tahrik, teşvik suçları işlememek.

Milletvekili aday adayı olmak için 18 yaş şartını doldurmuş olmak gerekmektedir.

ADAY ADAYI OLMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aday olduğunuz partinin IBAN’ına başvuru ücretini yatırmanız gerekmektedir. Bunların dışında, kendinizi tanıttığınız bir CV ve aday adayı olmak istediğinize dair dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz. Başvuru esnasında öğrenim durumunu, askerlik ve adil sicil kayıtlarını gösteren belgeler ile kamu hizmetlerinde görevliler için istifa belgesi gibi belgeler istenmektedir.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI BAŞVURU ÜCRETİ,

CHP

Cumhuriyet Halk Partisi’nde adaylık süreci 13 Mart itibarıyla başlayacak. Edinilen bilgiye göre aday adayı başvurusu için 30 bin lira ücret istenecek. Engelliler, kadınlar ve gençlerde ise aday adaylığı için 15 bin lira ücret şartı aranacak.

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti’den aday adayı olmak isteyenler için başvuru hazırlıkları başladı. Aday müracaatları 16 Mart’a kadar devam edecek.

Müracaatlar parti il başkanlıkları ve genel merkezlerden alınacak. Bu dönemde başvuru aidatı alınmayacak, bunun yerine AFAD’a bağış olacak.

Başvurular yetişkinler için 20 bin lira, gençler için 10 bin lira, engelliler için 5 bin lira olarak belirlendi. Başvurular AFAD’ yapılan bağışların alındı belgesiyle birlikte yapılacak. Genç aday başvuruları 18-30 yaş arasındaki kişilerden alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes, belirlenecek asgari tutarı AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır.” açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ

İYİ PARTİ milletvekili aday adayı ücreti ise kesinlik kazanmadı. Başvuru ücretine ilişkin yeni açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

Yeniden Refah Partisi’nin milletvekili başvuru ücreti şu şekilde açıklandı: “Erkekler için 7500₺, bayanlar için 5.000₺ başvuru ücreti belirlenmiştir. Depremzedelerden (bizzat depremden etkilenmiş), engellilerden ve şehit ailelerinden gerekli belgeleri ibraz etmeleri durumunda başvuru ücreti alınmayacaktır”