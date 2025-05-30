Milleyha Kuş Cenneti’nde Kuşlar Görüntülendi

Milleyha Kuş Cenneti’nde Nadir Kuş Türleri Görüntülendi

HATAY’ın Samandağ ilçesinde yer alan Milleyha Kuş Cenneti’nde nadir görülen mahmuzlu kızkuşu ve yavruları görüntülendi. Türkiye’nin en uzun sahiline sahip olan 14 kilometrelik Samandağ sahilinde, 314 kuş türü barındıran Milleyha Sulak Alanı, kuş gözlemcilerinin yoğun ilgisini çekiyor.

Kuş Gözlemcileri İçin Cazibe Merkezidir

Son zamanlarda artan koruma çalışmaları neticesinde kuşların üremeye başladığı gözlemlenen bu cennette, mahmuzlu kızkuşu ve yavrularının görüntüleri kameralara yansıdı. Bu durum, Milleyha Kuş Cenneti’nin doğal yaşamı koruma açısından önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.