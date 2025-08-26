Milli Bilardocu Semih Saygıner, Heyecanlı Süreçte Mutlu

SİMİT BİLARDCU SEMİH SAYGINER’DEN ŞAMPİYONLUK MESAJI

KORE’DEKİ TAKIM LİGİ FORMATINDAN SÖZ ETTİ

Saygıner, Kore’deki takım lig formatını detaylandırarak, “Kore’deki takım liginde 10 tane takım var. Bunların hepsi büyük bütçeli takımlar. Bu 10 takım, 5 raunt olmak üzere ön eleme oynuyor. Bu 5 raundda bütün takımlar lig usulü birbiriyle karşılaşıyor. 5 kere bu şekilde oynadıktan sonra etabı kazananlar ocak ayında oynanacak olan final etabına direkt katılma fırsatı kazanıyor. Genç arkadaşlarımız var. Ben ve Dani Sanchez tecrübeli iki oyuncuyuz. Takımı yukarı taşımak anlamında ciddi katkılar sunduğumuzu düşünüyorum. Hem antrenmanlarda genç arkadaşları yetiştirmek hem de moral, motivasyon anlamında” ifadelerini paylaştı.

FARKLI KATEGORİLERDE ŞAMPİYONLUK VE HEYECAN

Farklı kategorilerde birçok şampiyonluk yaşadığını belirten Saygıner, “Tabii ki elemeleri geçip final grubunda yarışıyor olmamız herkesi çok mutlu etti. Ocak ayında da inşallah şampiyon olur ve takımlar şampiyonluğu kazanırız. Bugüne kadar birçok şampiyonluk yaşadım ama bu farklı bir şey. Her şey çok farklı ve benim için de heyecanlı bir süreç. Uzun soluklu yarışma sonucunda ocak ayındaki finale kalınıyoruz. Yorucu bir format. Her gün maç yapıyorsunuz. Bazen antrenman ve maç 5-6 saat sürebiliyor. Böyle bir şampiyonluk kazandığımız için mutluyum” diyerek duygularını aktardı.